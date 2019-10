Subtenente da Polícia Militar de Itaituba morre em Santarém

Militar estava internada no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA)- (Foto:Divulgação)

Maria Elenilda Fidélis Rodrigues estava na reserva e lutava contra um câncer

Morreu neste sábado, 26/10, por volta das 15hs, no município de Santarém, oeste do Pará, a subtenente da reserva da Policia Militar de Itaituba, Maria Elenilda Fidélis Rodrigues.

A subtenente Elenilda estava em tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) lutando contra um câncer. Segundo informações apuradas pela reportagem, na sexta-feira, 25, Elenilda começou a passar mal, os médicos realizaram todos os procedimentos necessários, quando neste sábado, 26, por volta das 15 horas a mesma não resistiu e faleceu.

A subtenente Elenilda Fidélis estava na reserva da Policia Militar, após 25 anos de trabalho exemplar, era muito querida por todos os colegas e o Comando, trabalhou no projeto Bom Menino da Policia Militar de Itaituba, foi professora em algumas faculdades da cidade e também trabalhava na Secretaria de Educação do Município.

Segundo informações, seu corpo será velado e enterrado em Santarém, onde moram seus familiares. A Policia Militar de Itaituba está de luto nesse momento. Fonte: Portal Santarém e Junior Ribeiro

Policia Militar emitiu nota;

HOJE 26/10/2019 A POLÍCIA MILITAR PERDE UM EXEMPLO DE PESSOA E PROFISSIONALISMO, “SUB TEN ELENILDA”…

SEUS DIAS DE LUTAS TERMINARAM, SEUS DIAS DE GLÓRIA CHEGARAM, AGORA O CÉU É TODO SEU!

Eexemplo de garra, luta e determinação… deixa um grande legado…

Além de militar, Elenilda era tmabém Pós Graduada emPedagia, e uma das fundadoras do PROJETO BOM MENINO EM ITAITUBA-PA, conhecida como professora Elenilda, na polícia militar, dirigiu o Projeto Bom Menino durante muitos anos, desde o início atá se afastar por problemas de saúde, projeto social que é hoje um laboratória para vários estudantes universitários, além de servir de modelo para vários outros projetos na região…

Sub Ten Eleinilda era também uma das melhores orientadoras de trabalhos de conclusão de cursos de Itaituba (TCC) inclusive foi minha orientadora no meu artigo cientifico, do curso de ciências sociais da Ulbra…

Que Deus na sua infinita bondade conforte o coração de todos os Familiares que Deus a tenha em um bom lugar…

Vá em paz SUB TEN ELENILDA, excelente PROFISSIONAL, guerreira muito inteligente e dedicada…



