Sucuri de 4 metros surpreende visitantes de parque em MT

Bombeiros fizeram o resgate da cobra (Foto: CBM-MT)

Animal foi recapturado e levado para outra área onde não ofereça risco.

Visitantes do parque Zé Bolo-Flô, que fica na região do Coxipó, em Cuiabá, foram surpreendidos, na tarde de sábado (3) por uma sucuri.

As pessoas que estavam passeando pelo parque e avistaram a cobra, chamaram os bombeiros que fizeram o resgate do animal.

De acordo com Corpo de Bombeiros, a sucuri capturada mede aproximadamente quatro metros e foi solta em uma área propícia a ela e onde não ofereça risco às pessoas.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 MT

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...