Sucuri de 5 metros é encontrada por crianças perto de casas em MT

Uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento foi encontrada por um grupo de crianças que brincava perto de uma região de mata em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O animal foi localizado entre os bairros Maria Carolina e Jardim das Azaleia na quarta-feira (12).

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Jota Silva, as crianças avisaram os pais, que comunicaram os bombeiros. Quando a equipe chegou ao local, a sucuri estava tentando entrar em uma manilha de escoamento de água.

“Perto desses dois bairros tem uma nascente. Isso explica a presença desse tipo de animal por ali”, disse o sargento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cobra foi resgatada sem ferimento. Após ser capturada, ela foi solta em uma região de mata que dá acesso ao Rio Teles Pires, a aproximadamente 25 km da zona urbana de Sinop.

O sargento explicou que a sucuri não é uma espécie venenosa e que está entre as maiores cobras do mundo. A sucuri mata através do sufocamento. Ela se enrola na presa, paralisa o fluxo de sangue e causa asfixia.

“É fundamental que esse tipo de animal seja capturado por pessoas experientes, para não colocar vidas em risco”, disse o sargento.

