Sucuri de 5 metros é morta por moradores após atacar pit bull no interior do AM

Grupo matou cobra a pauladas após ataque a cachorro em Novo Airão.

Populares capturaram e mataram uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento em Novo Airão, município a 115 Km de Manaus, na quarta-feira (7). A cobra matou um cão da raça pit bull, que tinha oito meses de idade.

Segundo o agente de portaria Erickson Moraes, a cobra mordeu, enrolou e jogou o cachorro em um igarapé. “Um colega deixou o pit bull na praça e desceu para beber água. Quando ele se deu conta, a cobra já tinha atacado o cachorro”, conta.

Ao G1, Erickson conta que o dono do cachorro e mais alguns amigos deram pauladas na cobra para que ela soltasse o pit bull. No entanto, os dois animais morreram.

O agente de portaria afirma que esse tipo de ocorrência com cobras costuma ser registrado no município. “Com essa enchente, tem sido bastante comum. Essa cobra, provavelmente, era um macho”, comentou.

A reportagem procurou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), por meio da Polícia Civil, para mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Cobra tem força para matar

No fim de maio, o G1 noticiou outro caso envolvendo uma sucuri no interior do Amazonas. A publicação de uma selfie do autônomo Carlos Andrade com uma cobra rendeu milhares de curtidas nas redes sociais.

De acordo com Luciana Frazão, pesquisadora de cobras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), não é comum ter registros frequentes de ataques de sucuris a humanos. Segundo ela, a espécie de cobra não é venenosa, mas tem grande tamanho e força. O autônomo estima que a cobra vista em Nhamundá tenha entre 4 e 5 metros de comprimento.

“Elas alcançam de 7 a 8 metros. Já teve registros de sucuris maiores de até 10 metros. Apesar de não serem venenosas, elas mordem e podem afogar uma pessoa, por ter muita força”, disse Luciana.

A pesquisadora informou ainda que as sucuris não têm humanos como presas, mas podem atacar caso se sintam ameaçadas. “Como elas são muito fortes quando adultas, as sucuris podem sim ter força suficiente para matar uma pessoa ou até afogá-la – já que são mais aquáticas e podem segurar uma pessoa embaixo da água”, comentou.

Após analisar a foto publicada por Carlos, a pesquisadora de cobras orientou que, ao encontrar uma sucuri, deve ser mantida uma distância segura para que não haja risco.

Fonte: G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...