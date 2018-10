Sucuri de 6 metros é capturada por bombeiros em avenida de cidade do (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma sucuri com aproximadamente seis metros foi capturada nessa quinta-feira (11) depois de ser encontrada por moradores em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez a captura do animal em segurança.

