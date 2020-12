Sucuri de 7 metros é flagrada em vídeo digerindo presa às margens de rio

Cobra sucuri de aproximadamente 7 metros devorando presa. (Reprodução/YouTube)

Uma sucuri foi vista digerindo uma presa às margens de rio Sucuriu, no Mato Grosso do Sul, e as imagens impressionam. O vídeo, gravado na quinta-feira (17), em Paraíso das Águas, região norte do estado, mostra o animal devorando a presa que até então foi identificada como uma capivara.

Segundo o jornalista Fernando Britto, responsável pela imagem, enquanto fazia um passeio de barco com outros dois amigos quando avistou a sucuri bem à frente. O local é conhecido por abrigar capivaras. “Pensamos que estava morta, mas quando chegamos perto dela, notamos que ela estava quieta por conta do processo de digestão”, explicou ao G1.

Ainda de acordo com a reportagem, todos ficaram surpresos com o tamanho do animal que segundo Fernando, estava com a cabeça para fora do rio, parte do corpo boiando na água e parte do rabo enrolado em um galho, para se apoiar.

Veja:

Preservação e cuidado

Fernando também afirmou que o grupo de amigos ficou cerca de 6 metros de distância do animal, para não atrapalhar. “Na cidade sempre realizamos campanhas educativas para preservar os animais e também a natureza como um todo. Nesse caso da sucuri que encontramos, mantemos uma distancia segura não só para preservá-la, mas também para nossa segurança”, diz enquanto dá ênfase à questões de proteção animal e ambiental.

O caso ocorreu no rio Sucuriu, nome dado por conta da quantidade de cobras sucuris no local. O jornalista também relatou que já houve casos de pessoas que encontraram cobras de até 10 metros de comprimento. “Independente da espécie dos animais que podem se avistados por aqui eu ainda insisto, que as pessoas precisam ter a consciência de preservar esse rico lugar”, finaliza.

