Sucuri gigante é atração ao atravessar avenida de Manaus: veja vídeo

O flagra aconteceu na avenida Buriti | Foto: Reprodução

Manaus – Neste sábado (23), uma cobra sucuri foi filmada por populares no momento em que atravessava a avenida Buriti, no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. A região possui uma mata e, apesar de ser algo natural, dezenas de pessoas que passavam pela via decidiram parar no local.

Os motoristas e motociclistas pararam para que a cobra continuassem o seu percurso. O tamanho da cobra chamou a atenção de quem passava pelo local. Diversos registros foram feitos e compartilhados nas redes sociais.

Manaus cresceu desordenadamente, em área ambiental, tornando-se natural esse tipo de registro. A cobra saiu do seu habitat natural após o temporal que atingiu Manaus ontem.

Veja o vídeo:

O vídeo foi feito por uma pessoa que passou no local | Autor: Divulgação

Por:Bruna Souza 24 de maio de 2020 – 12:24 em Tempo

