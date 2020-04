Sucuri gigante é avistada ‘correndo’ por estrada de Mato Grosso (VÍDEO)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sucuris são típicas da América do Sul, e ao todo, existem quatro espécies, das quais três delas são encontradas no Brasil. Elas vivem perto de córregos, rios e lagos.

O autor do vídeo afirmou que essa foi a primeira vez que avistou uma sucuri tão grande, e que, pessoalmente, o tamanho do réptil é assustador, já que análises empíricas indicaram que o réptil tinha aproximadamente seis metros de comprimento.

