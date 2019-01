Sucuri gigante é flagrada às margens de rio, no interior do Acre; assista ao vídeo

Segundo os bombeiros, a cobra media de 6 a 10 metros e pesava até 100 quilos

Um grupo de amigos flagrou, no último sábado (19), uma sucuri gigante tomando sol às margens do Rio Abunã, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre. A cobra aparenta ter de seis a dez metros de comprimento, pesando de 80 a 100 quilos, conforme informou o major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão.

O empresário Rominique de Almeida Pinho, 35, que gravou o vídeo, afirmou que é comum cobras aparecerem na região, mas o tamanho desta último surpreendeu. “Nós estávamos subindo o rio, em direção à Santa Rosa do Abunã, na Bolívia, quando a avistamos”, contou.

Por conta da distância, não foi possível acionar o Corpo de Bombeiros. O major Cláudio Falcão disse que, normalmente, quando esse tipo de animais está quieto, é porque acabou de se alimentar e está fazendo a digestão.

Assista ao vídeo:

Portal Amazônia, com informações do G1 Acre

