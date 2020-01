Sucuri gigante tenta engolir vaca, mas tem final surpreendente; vídeo

Para comer um bezerro, essas serpentes têm um trabalho danado(Foto:Reprodução Youtube)

As duas maiores espécies de cobras do mundo, a sucuri (ou anaconda) e a píton, já foram flagradas devorando não exatamente bois, mas bezerros. Veados, antas, antílopes, jacarés e capivaras são outras vítimas de grande porte que também podem ser atacadas pela sucuri (encontrada na Amazônia) ou pela píton (natural da Ásia), que atingem de 9 a 10 metros de comprimento.

Para comer um bezerro, essas serpentes têm um trabalho danado. Elas precisam sufocar a presa até a morte e usar uma série de “armas” anatômicas para conseguir engolir um bicho tão grande. “Dependendo do tamanho da presa, a cobra fica depois semanas sem se alimentar. Em alguns casos, ela pode até morrer em função das dimensões do animal”, afirma o biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan, de São Paulo.

Circula nas redes sociais um vídeo em que mostra uma cobra sucuri lutando com uma vaca na região no Oeste do Paraná, mas acaba não tendo muito sucesso.

Assista ao Vídeo;

