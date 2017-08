Sudeste e sudoeste do Pará estão sem energia elétrica

O fornecimento de energia elétrica está interrompido nesta segunda-feira (7) nos municípios de Rurópolis, Itaituba, Campo Verde, Miritituba, Trairão até a comunidade do Aruri e parte de Aveiro, no sudeste e sudoeste do Pará. A Celpa informou em nota que a interrupção foi motivada pela queda de uma torre de transmissão, situada a 30 quilômetros de Rurópolis.

You May Also Like