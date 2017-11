SUDESTE PARAENSE -Sete caminhões com carga ilegal são apreendidos em operação

(Foto Ilustrativa-PRF Divulgação) – Sete caminhões carregados com 178,9 m³ de madeira ilegal, armas de fogo e animais caçados e mortos ilegalmente foram apreendidos em dois municípios do sudeste paraense, entre os dias 12 e 14 de novembro. A ação foi promovida pela Diretoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a Polícia Militar de Tucuruí e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio) do Pará.

Cinco veículos foram detidos em Jacundá e outros dois em Goianésia do Pará, na região do Lago de Tucuruí. A carga de madeira composta por angelim, angico e maçaranduba estava sem documentação. Nos locais também foram encontrados duas espingardas, três pacas, um tatu e 16 quilos de peixe surubim.

O Projeto de Salvamento das Crianças da Amazônia, no município de Jacundá, recebeu a doação do pescado apreendido.

A madeira ilegal retida aguardará destinação por meio de leilão, doação ou destruição do material. Os responsáveis pelos crimes foram encaminhados à delegacia para esclarecimentos.

Por Jornal Folha do Progresso com informações da Agência Pará

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

