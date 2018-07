Sumiço de homem que entrou em viatura da PM completa um mês; Polícia investiga o caso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com base nessa informação, nesta quinta-feira (19), o percurso da viatura foi refeito pela equipe policial da Delegacia de Homicídios em Barcarena. As investigações são acompanhadas pela Corregedoria da PM.

A Delegacia de Homicídios de Abaetetuba já coletou depoimentos de pessoas a respeito dos fatos. Da mesma forma, fez a solicitação das informações sobre o rastreador da viatura que estava em serviço no dia do fato. O rastreador indica a rota por onde o veículo policial seguiu naquele dia.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito do caso foi transferido da Delegacia de Vila dos Cabanos (Barcarena) para a Delegacia de Homicídios de Abaetetuba por determinação da Superintendência da Polícia Civil na região do baixo Tocantins.

