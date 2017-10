SUPER ACUMULADA! Mega-Sena pode pagar quinto maior prêmio do ano nesta quarta (4)

Já imaginou ganhar R$ 55 milhões de uma vez só e jogar tudo para alto em busca da realização dos seus sonhos? Na próxima quarta-feira (4), a Mega-Sena poderá pagar essa bolada a um ou mais apostadores.

Acumulado há oito sorteios, o concurso 1974 conta com o quinto maior prêmio pago pela loteria em 2017.

Até então, o maior valor entregue foi de R$ 107 milhões, onde apenas um sortudo, do Rio de Janeiro, levou o dinheiro.

Onde investir o prêmio?

Caso o sortudo decida investir os R$ 55 milhões na Poupança, o valor renderia cerca de R$ 275 mil por mês – o equivalente para comprar seis carros populares.

VEJA OS CINCO MAIORES PRÊMIOS DE 2017

Concursos Prêmios Datas

1953 R$ 107.956.102,12 29/07/2017

1924 R$ 101.484.527,44 26/04/2017

1965 R$ 78.022.245,31 06/09/2017

1910 R$ 59.741.202,88 08/03/2017

1957 R$ 51.557.331,87 10/08/2017

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,75 através do Sorte Online e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio.

Como jogar

Apostar na Mega-Sena e garantir a sua chance de ser o próximo milionário do país é bem simples. Através do Sorte Online, você ainda pode apostar sem enfrentar filas e com várias opções de pagamento.

Tudo o que você precisa fazer é escolher entre 6 e 15 números disponíveis no jogo. Acertando 6 dezenas você leva o prêmio máximo.

Em caso de 5 ou 4 pontos os valores são menores, mas também bem atrativos!

Baixe o App do Sorte Online no seu celular através do Google Play e aposte do seu smartphone.

