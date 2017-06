Superintendente da Susipe é baleado durante tentativa de assalto em Belém

O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 20, no bairro do Jurunas, em Belém. O coronel Rosinaldo da Silva Conceição foi baleado na coxa e está internado em hospital particular.

O Superintendente do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), coronel Rosinaldo da Silva Conceição, foi baleado na noite desta terça-feira (20) em tentativa de assalto no bairro do Jurunas, em Belém. Rosinaldo da Silva Conceição está internado em um hospital particular, mas sem risco de vida.

De acordo com a Susipe, o superintendente estava estacionado em frente a uma academia quando foi surpreendido por três homens, que desceram de um veículo e anunciaram o assalto. Ainda segundo a Susipe, durante a abordagem, o coronel Rosinaldo da Silva acabou sendo baleado na altura da coxa. Os bandidos fugiram do local sem levar nada.

Rosinaldo da Silva Conceição foi levado para um hospital particular de Belém. De acordo com o boletim médico, o projétil transfixou na coxa direita, sem maior gravidade. Segundo a Susipe, o superintendente está bem, mas permanece internado em observação para exames complementares.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

