Superintendente de Polícia Civil fala sobre investigações de tentativa de homicídio contra policial em Santarém

Os autores do atentado morreram durante uma troca de tiros no município de Placas. Polícia continuará as investigações para chegar aos outros envolvidos nesse tipo de crime.

Superintendente de Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Em entrevista à TV Tapajós, na tarde deste domingo (26) o superintendente de Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, contou como ocorreu a operação que encontrou os autores do atentado contra o policial Euler de Souza Rego, no sábado (25), no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará.

Os suspeitos foram encontrados em uma fazenda no município de Placas, após diligências, quando houve troca de tiros e os quatro envolvidos no crime morreram.

Segundo o delegado, todos os envolvidos eram de alta periculosidade, com várias passagens pela delegacia de Santarém e de Altamira. “Dois deles tinham mandado de recaptura, eram também ligados ao Comando Vermelho, então devido esse grau de periculosidade não houve outra maneira de responder a agressão que não fosse também utilizando os nossos armamentos, nisso eles vieram a óbito”, disse.

As investigações agora devem continuar, já que de acordo com o superintendente, tem outros nomes envolvidos, além da motivação do atentado. “Apreendemos as armas, um farto material e veículos. O condutor do veículo foi conduzido à delegacia e vai ser autuado em flagrante. Agora é aguardar novos desdobramentos dessa investigação. Já temos nomes de pessoas já vinculadas. A partir do momento que essas pessoas forem localizadas e presas nós vamos estar relatando a participação de cada um deles”, explicou.

Segundo o delegado, o resultado apareceu mais facilmente porque a polícia trabalhou de maneira integrada. “O que aconteceu foi um atentado contra a polícia civil, um atentado contra a sociedade. A resposta dada é para sociedade, pra mostrar que o nosso compromisso é com a segurança pública, é levar paz e tranquilidade a quem quer viver dentro do que é correto e seguro”, completou.

Estado clínico do policial

De acordo com o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) é estavel o estado de saúde de Euler de Souza Rego, após ele ter sido submetido a procedimento cirúrgico com a equipe da neurocirurgia.

Segundo a nota, o paciente está na UTI em observação de mais 24h, tempo necessário para equipe médica avaliar a reação da cirurgia.

* Colaborou Gustavo Campos, da TV Tapajós.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

26/01/2020 16h43

