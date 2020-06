Supermercado Castanha que foi destruído pelo fogo reabre nesta terça-feira

(Foto: Jornal Folha do Progresso) – Após quase cinco meses fechado, o estabelecimento foi completamente modificado e volta a funcionar com. Abriu as portas na manhã desta terça-feira (09).

Acabando com a ansiedade de diversos consumidores, o supermercado Castanha da Avenida João Atíles no Bairro Jardim Planalto reabre as portas nesta terça-feira (9).

O estabelecimento que ficou fechado por quase cinco meses, após um incêndio que atingiu o depósito da loja, volta a funcionar a partir das 10 horas.

Entenda o caso

O fogo atingiu o depósito do supermercado Foto: Arquivo Jornal Folha do Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso

