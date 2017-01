Suporte técnico da Apple agora ao alcance da mão

Tem um iPhone ou iPad que roda iOS 9, versão do sistema operacional da Apple lançado em setembro de 2015, ou superior? Então, você não está mais sozinho. Qualquer problema cuja resolução possa estar ao alcance de tecladas e cliques poderá ser resolvido diretamente do aparelho celular. É que o aplicativo de suporte técnico virtual da Apple finalmente chegou ao Brasil.

