Suposta discussão de casal termina com mulher morta em acidente com carro, em Itaituba

Uma mulher identificada como Ana Élita Sousa Nogueira, de 40 anos, morreu no final da noite deste sábado (19), em acidente com carro na rodovia Transamazônica, residencial Buriti, em Itaituba. No veículo estava ela e o marido, identificado como Hudson Henrique de Jesus Falcão.

De acordo com relato do marido descrito no Boletim de Ocorrência, ambos teriam saído juntos para a casa de amigos no bairro Açaí, por volta das 16h de sábado, onde permaneceram ingerindo bebida alcóolica até por volta das 22h, quando resolveram retornar para casa.

Minutos antes de entrarem no carro Fiesta para regressar, Hudson conta que iniciou-se uma discussão entre ele e a esposa motivada por ciúmes, que se perdurou durante o trajeto para a residência.

Conta Hudson que, em um dado momento, com o carro em movimento, Ana teria começado a arranha-lo com as unhas afirmando que iria pular do veículo. Ao Ana ter colocado a cabeça para fora reafirmando que iria pular, Hudson teria se assustado com a possibilidade de ocorrer uma tragédia, ocasião em que tentou puxa-la com uma das mãos.

Neste ínterim, Hudson teria perdido o controle do veículo que veio a cair em uma vala do lado direito da via. A partir de então, ele conta que ‘apagou’ e foi acordar quando já estava no Hospital Municipal de Itaituba – HMI, de onde recebeu alta na madrugada deste domingo (20).

Por outro lado, a esposa, Ana Élita, não resistiu aos ferimentos graves, sobretudo por ter quebrado o pescoço, e foi a óbito. A vítima era natural de Pindaré-Mirim, estado do Maranhão.

O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para o devido procedimento legal.

Foto: reprodução

Por: Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...