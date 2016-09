Suposta irregularidade de queniano pode render ouro a brasileiro

Medalha de prata nos 5.000m T11, para deficientes visuais, o brasileiro Odair Santos pode ganhar ouro caso uma reclamação do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) seja acatada pela arbitragem.

De acordo com o presidente da CPB, Andrew Parsons, o vencedor da prova, o queniano Samuel Kimani, teria infringido uma das normas relacionadas ao uso da venda, que não teria sido colocada em frente aos olhos do atleta, mas um pouco mais acima.

“Isso vai contra as regras porque ele pode ter alguma percepção de vulto e se beneficiar dessa situação. É (por) isso que o Brasil entrou com protesto e outros países entraram com protesto também. Agora, a gente tem que aguardar o resultado do protesto na arbitragem e, posteriormente, se o protesto for negado, ainda há a possibilidade de ir para o júri de apelação, que é a instância final”, explicou o dirigente à SporTV.

A medalha de Odair foi a primeira do Brasil nos Jogos Paralímpicos.

Notícias ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...