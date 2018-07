Suposto incêndio criminoso destrói residência e barracão de laminadora em Novo Progresso

Incêndio em vegetação quase causou tragédia no setor madeireiro em Novo Progresso

Incêndio em uma área de vegetação rasteira no setor madeireiro de Novo Progresso, no início desta tarde desta segunda-feira (23), com os ventos fortes se alastrou pelo pátio de várias serrarias , por pouco não aconteceu o pior, populares evitaram uma tragédia de grande proporção.

Algumas casas desativadas de madeireiras inativas foram queimadas, barracão de Laminadora (desativada) e maquinários totalmente queimados e uma casa de um morador (laminadora) foi totalmente destruída, com a ajuda de populares conseguiram tirar alguns móveis de dentro.

Leia Também:Novo Progresso e o perigo das queimadas urbana

Os empresários e populares se mobilizaram para conter o fogo que se alastrou rapidamente, conseguiram controlar o fogo próximo das 16:00 horas, a Prefeitura através da secretaria de Obras enviou caminhões pipas para ajudar a controlar o incêndio.

Ninguém ficou ferido!

Leia:SEMMA notifica ocorrências de queimadas em Novo Progresso

Mesmo com os órgãos ambientais informando sobre a proibição de queimadas, o risco a população, as mesmas são provocadas pelo homem, por negligência, imperícia, imprudência ou mesmo por dolo.

A princípio, conforme os populares, a suspeita é de que o incêndio foi criminoso. O fogo teria sido causado por um proprietário nas imediações, o forte vento acelerou as chamas que se alastraram pela vegetação, aproximadamente 15 hectares foi destruído pelas chamas, o fogo desceu o moro atrás da estação de tratamento da agua da empresa Aguas de Novo Progresso, moradores estão em alerta na região.

Leia Também:Estiagem e queimadas agravam tempo seco e deixam município em estado de atenção

O Jornal Folha do Progresso tentou contato com fiscalização da SEMA/NP para saber se houve ou não autuação do responsável, até fechamento da edição não obtivemos resposta.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...