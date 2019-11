Suposto maníaco sexual ataca adolescente em condomínio paraense

(Foto: Reprodução Pebinha de Açúcar) – Uma suposta tentativa de violência sexual a uma adolescente de 13 anos, no último final de semana, em um condomínio da cidade de Parauapebas, sudeste paraense, deixou moradores do local e autoridades em alerta. O homem já é chamado de “maníaco do Cidade Jardim”. As informações do portal Pebinha de Açúcar.

De acordo com o site de notícias de Parauapebas, o “ataque” foi registrado nas proximidades de uma das áreas verdes do Bairro Cidade Jardim e deixou várias pessoas assustadas.

Segundo testemunhas, a adolescente de 13 anos estava na porta da casa dela, por volta das 19h, quando o “maníaco” apareceu, portando uma faca, e rendeu a vítima. O homem colocou a arma branca no pescoço da adolescente e tentou levá-la para uma área de matagal.

A mãe da adolescente afirmou que percebeu que havia algo errado por causa de alertas do cachorro da família. A mulher se dirigiu até a parte externa da casa e viu o homem tentando arrastar a adolescente para o matagal.

A mulher começou a gritar e recebeu auxílio de vizinhos, que perseguiram o homem. A adolescente foi resgatada, apenas com arranhões no pescoço (por causa da faca usada pelo criminoso).

A mãe da garota relatou o ocorrido em vídeo publicado pelo Pebinha de Açúcar.

(Com informações do portal Pebinha de Açúcar)

