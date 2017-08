Suposto ‘matador de aluguel’ é morto a tiros em Novo Progresso

Segundo informação ele seria uma Matador de aluguel com atuação na região e foi morto pela encomenda.(Foto WhatsApp).



Um homem ainda não identificado acusado de exercer a função de matador de aluguel, foi executado com tiros da própria arma na noite desta terça-feira (08), no bairro Santa Luzia próximo ao correio no município de Novo Progresso.

De acordo com a informação um homem [Sandro] em uma caminhonete preta era a encomenda e ao perceber ação do bandido teria revidado tirando arma e executado o suposto matador de aluguel.Durante a ação, o acusado foi morto com própria arma.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local ,mas ninguém quis comentar sobre o assunto, “este homem ai foi morto porque queira matar outro”, comentam sem citar nomes. No grupo de noticias do Jornal Folha do Progresso uma postagem de áudio afirma que um tal de Sandro seria a vitima , mas percebeu ação do criminoso e revidou antes de ser alvejado, como forma de defesa, e depois se evadiu do local, postou.

Aguardem mais informações….

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...