Supostos assaltantes de banco morrem carbonizados em Capitão Poço-PA

Foto:(Reprodução Portal Pará News)

Um veículo com suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de assaltos a banco, foi encontrado incendiado em Capitão Poço-PA, município distante aproximadamente 220 quilômetros de Belém, no final da noite dessa terça-feira (12). Segundo a Polícia Civil, dentro do carro, havia três corpos carbonizados.

Ainda de acordo com a Polícia, foram encontrados, no interior do veículo, equipamentos como maçaricos, dentre outros equipamentos que poderiam ser utilizados em arrombamentos de cofres ou caixas eletrônicos.

Pelo estado em que o carro e os suspeitos foram encontrados, não houve condições de identificação das vítimas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.

Fonte: Portal Pará News

