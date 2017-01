‘Surpreso’ e ‘tranquilo’, Eike negocia volta ao Brasil com PF e MPF

“Vamos combinar como tudo será realizado, mas não posso afirmar se o Eike volta ainda hoje. (…) Não há o que se comparar com Cabral. Eike é uma pessoa privada, um empresário, não tem nenhum envolvimento com dinheiro público”, completou.

O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, disse que o empresário está “surpreso” com o pedido de prisão na Lava Jato e negocia com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a volta dele ao Brasil..

