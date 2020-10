Surto de malária mortal em garimpos entre Itaituba e Jacareacanga acende sinal de alerta

Ações de prevenção levadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Fotos: reprodução

A divisão epidemiológica do município de Itaituba emitiu um sinal de alerta em razão do advento do surto de malária, considerada a mais grave e mortal, detectada em uma região garimpeira limítrofe entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga.

De acordo com informações do coordenador do órgão, os casos da doença vem aumentando de forma célere. Conforme dados apresentados, cerca de 52% dos casos totais já confirmados em Itaituba, são oriundos de garimpos afetados pelo surto epidêmico.

“Infelizmente Jacareacanga está passando por um surto epidêmico de malária. Para evitar que esse surto passe para Itaituba, nós estamos fazendo vigilância nas fronteiras*”, destacou o coordenador.

Ainda de acordo com o que relatou, agentes de vigilância sanitária integrados à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, que estão realizando ações de prevenção na região afetada, vem detectando que muitos garimpeiros além de estarem com malária, também contraíram a covid-19.

Ações de prevenção levada pela SEMSA em garimpos afetados. Foto: reprodução

Em vista disso, muitos estão sendo transferidos para o Hospital Regional do Tapajós – HRT, em Itaituba, a fim de receber maior suporte médico.

