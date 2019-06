Surto de sarampo nos EUA chega a Idaho e Virgínia e soma 1.022 casos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em 2000, os EUA declararam a eliminação do sarampo no país porque não houve transmissão contínua da doença durante um ano. Ainda assim, casos do vírus surgem e se disseminam por meio de viajantes vindos de países onde o sarampo é comum.

You May Also Like