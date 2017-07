Surto psicótico: Chefe do MPE pede desculpa à população

Chefe do Ministério Público Estadual, o procurador Mauro Curvo esteve em Guarantã do Norte (a 715 km de Cuiabá), na quarta-feira (5), para pedir desculpas à sociedade local pelos fatos desagradáveis envolvendo o promotor Fábio Camilo da Silva. Curvo disse que a decisão de ir pessoalmente à cidade foi tentar desvincular a imagem do MPE e de seus membros das atitudes isoladas do promotor.

O procurador disse que a recepção foi “muito boa”, considerando que as pessoas com a quais conversou disseram para ele não se preocupar porque “não é a imagem de uma pessoa, que, infelizmente, saiu de si por problemas que a Medicina vai nos dizer qual é, que vai manchar o Ministério Público”. Para ele, “isso aí é um ponto fora da curva que não representa a instituição”.

Após a confusão, no sábado (1º), Camilo foi internado com suspeita de crise psicótica. No Hospital Regional de Sinop, ele tentou agredir enfermeiros da unidade. Curvo esteve em Terra Nova do Norte e pediu desculpas pessoalmente aos PMs que registraram a ocorrência; e, em entrevista à TV Migrantes, enviou uma mensagem aos cidadãos.

Fonte: Mídia News

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...