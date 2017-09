Susana Vieira e outros famosos lutam em defesa da Amazônia

Celebridades foram até o Congresso Nacional e fizeram ator em prol da regiãoSusana Vieira e outros famosos lutam em defesa da Amazônia

Nesta terça-feira (12), alguns artístas se uniram a um grupo de indígenas e ambientalistas, em um ato em prol da Amazônia. No congresso Nacional, em Brasília, os manifestantes se reuniram para entregar um conjunto de assinaturas, recolhidas pela internet, pedindo a preservação da região e de seus povos.

Além disso, o grupo, que contou com Susana Vieira, Alessandra Negrini, Luiz Fernando Guimarães, Christiane Torloni, Tico Santa Cruz e Xande Pilares, ainda, leu uma carta, onde manifestam sua posição contrária à extinção da Renca – Reserva Nacional do Cobre e Associados. A área de perservação não foi considerada, pelo decreto do governo, um “paraíso” e, também, foi denunciado um esquema de garimpo ilegal na região.Os famosos marcaram presença na manifestação, que aconteceu no Salão Verde da Câmara e foi acompanhada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede-AP. Por meio das redes sociais, os artistas convidaram os brasileiros a lutarem pela Amazônia.

Fonte: O Fuxico.

