Susipe abre 154 vagas para agente prisional, com salários de R$ 2,3 mil

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) divulgou edital do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 154 vagas para o cargo de agente prisional. As vagas são em carater temporário, para nível médio, com remuneração de R$ 2.304.

O edital completo está disponível na internet. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 24 de julho a 4 de agosto de 2017 no site da Susipe. As vagas ofertadas são para os municípios de Santa Izabel do Pará, Castanhal, Capanema, Bragança, Salinópolis, Cametá, Mocajuba, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Santarém, Redenção, Tucuruí, Itaituba, Altamira, Breves.

A seleção será feita em quatro etapas, sendo a primeira a próprias inscrição e homologação dos documentos, a segunda a análise curricular, a terceira uma pesquisa social, sobre a vida pregressa do candidato, e a quarta o treinamento básico, que inclui teste ergométrico e de aptidão física. O resultado definitivo do concurso está previsto para o dia 25 de outubro deste ano.

Entre as funções dos aprovados, estão a proteção de pessoas e bens no âmbito da atividade penitenciária; repelir a violência na atividade penitenciária; desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais; exercer atividades de movimentação e vigilância de presos na área interna da unidade e externa por ocasião do comparecimento aos juizados, redes hospitalares de assistência médica e odontológica; Realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário; realizar revistas nos presos; realizar revistas pessoais nas visitas dos presos e em qualquer pessoa que adentre as unidades prisionais, observando os aspectos legais; obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; vistoriar todo e qualquer veículo que entre ou saia dos estabelecimentos prisionais; entre outras funções.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...