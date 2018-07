Susipe acredita que as três mortes no presídio de Santarém sejam fatos isolados

Prédio do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Foto: Luana Leão/G1)

Um inquérito policial foi aberto e os dados do Instituto Médico Legal (IML) ainda estão sendo aguardados.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) acredita que as mortes dos três presos no Centro de Recuperação Regional Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no oeste do Pará, sejam casos isolados.

A Susipe declarou ainda que está trabalhando com a possibilidade de não haver ligação entre as mortes, devido terem ocorrido em celas separadas.

Os corpos foram encontrados em pouco mais de 24 horas no presídio, na sexta-feira (6) e na manhã deste sábado (7). Os três detentos foram encontrados com sinais de enforcamento.

Apesar da suspeita de suicídio, a polícia não descarta a possibilidade de homicídio, devido um dos presos apresentar lesões em todo o corpo.

Está sendo aguardado os dados do Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

