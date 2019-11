Susipe apreende celulares, armas artesanais e droga em presídio de Marabá, no Pará — Foto: Susipe

Os internos das celas onde os objetivos foram encontrados responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou que foram apreendidos, na terça-feira (12), celulares, armas artesanais e outros objetos ilícitos no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, em Marabá, sudeste do Pará.

Segundo a unidade prisional, durante a revista foram apreendidos oito celulares, nove carregadores, oito fones de ouvido, seis estoques (armas artesanais), cinco facas artesanais; e três porções de uma substância semelhante à maconha.

Os internos das celas onde os objetivos foram encontrados responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...