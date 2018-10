Susipe apura fuga de detentos do centro de recuperação em Altamira, no Pará

Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no sudoeste do Pará. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Presos serraram as barras de ferro das grades e fugiram pelo solário da unidade prisional pulando o muro de segurança na segunda-feira (15).

A Corregedoria Geral da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) vai abrir uma sindicância administrativa para apurar a fuga de dois detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, na última segunda-feira (15).

De acordo com a Susipe, os presos serraram as barras de ferro das grades e fugiram pelo solário da unidade prisional pulando o muro de segurança. Ao detectar a fuga, agentes penitenciários que faziam a ronda acionaram a PM.

Até o momento, nenhum detento foi recapturado. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas buscas pode ligar para o disque denúncia, pelo número 181.

No dia 18 de setembro, sete detentos morreram durante uma rebelião no Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste do Pará. Seis foram mortos por outros presos e um, carbonizado. Outros três ficaram feridos. Os detentos disseram que estavam insatisfeitos com o tratamento dado na unidade e reivindicaram celeridade na análise dos processos penais pela Justiça.

De acordo com a polícia, logo no inicio da rebelião quatro presos conseguiram pular o muro da penitenciária. Três deles foram recapturados imediatamente pelos policiais e um conseguiu fugir pela área de mata. Ele foi recapturado quando tentava embarcar no terminal rodoviário da cidade.

Por:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...