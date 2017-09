Susipe confirma participação de 13 presos em fuga do presídio de Marituba

A fuga foi registrada na madrugada de segunda-feira (18). Até um momento apenas um detento foi recapturado.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) divulgou na manhã desta terça-feira (19) que 13 detentos participaram da fuga do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba, região metropolitana de Belém. A fuga foi registrada na madrugada de segunda-feira (18). Até um momento apenas um detento foi recapturado, ele foi pego no momento que tentava fugir da unidade prisional.

De acordo com a Superintendência, os internos fugitivos pertenciam as diferentes celas do bloco “E”, mas ao final do horário de visita do último domingo (17), os envolvidos se concentraram na cela 9. Eles fugiram por meio de um túnel que deu acesso a área externa do presídio.

Policiais Militares que faziam a guarda na muralha perceberam a movimentação e realizaram tiros de advertência. A Tropa de Choque da PM foi deslocada para o local e prestou apoio na revista estrutural, na contagem dos presos e na identificação dos foragidos.

Denúncias

A Corregedoria Penitenciária da Susipe irá abrir uma sindicância investigativa para apurar o caso. A lista com foto e nomes dos fugitivos estão no site da superintendência.

Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181, ou pelo WhatsApp da Susipe no (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

