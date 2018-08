Susipe convoca candidatos aptos em concursos para exames médicos. Confira!

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) convocou na manhã desta terça-feira (14), os candidatos considerados aptos na etapa de avaliação psicológica do Concurso C-199 e C-204 para exames médicos. A avaliação será realizada entre os dias 16 e 21 de setembro nas regiões de lotação escolhidas pelos selecionados.

O primeiro certame ofertava vagas nos cargos de agente prisional, para níveis Superior e Médio, ambos da (Susipe). Os candidatos podem conferir o resultado da etapa de avaliação psicológica no site da Organizadora OACP, onde também estará disponível, a partir das 15h do dia 06 de setembro o cartão de informação.

