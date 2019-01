Susipe convoca Candidatos para a prova de aptidão física

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) convoca candidatos aprovados através do Diário Oficial para a realização do teste de aptidão física do Concurso Público C–204.(Foto:Reprodução)

Acompanhe a lista com nones dos convocados aqui!

A prova será realizada nos dias 26 e 27/01/2019 para todos os cargos. Os convocados deverão comparecer ao local marcado para a avaliação, disponível no site da organizadora, com 30 minutos de antecedência munidos de documento de identificação com foto (original); roupa apropriada para prática de atividades físicas; atestado médico original ou cópia autenticada em cartório.

OBS: No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de aptidão física ou exercícios físicos.

