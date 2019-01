SUSIPE convoca candidatos para Prova de Aptidão Física

(Foto:Reprodução) – Documento foi divulgado nessa terça-feira, 15 de janeiro, pelo Instituto AOCP, banca organizadora do certame. A seleção que está em andamento busca preencher mais 300 vagas no cargo de Agente Prisional.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) e o Instituto AOCP publicaram nessa terça-feira, dia 15, um novo edital relacionado ao concurso que está em andamento para seleção de Agentes Prisionais. O documento convoca os candidatos aprovados até aqui para a Prova de Aptidão Física, listando os nomes daqueles estão aptos para essa etapa de avaliação.

De acordo com a publicação, a prova será realizada no fim de semana dos dias 26 e 27 de janeiro de 2019 nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira de acordo com a região de lotação da vaga escolhida pelo candidato como mostra a imagem abaixo.

A prova de aptidão física será realizada para todos os cargos e para saber o local e o horário de realização da prova, o candidato deverá consultar o Cartão de Informação do Candidato – Prova de Aptidão Física que será disponibilizado no site do Instituto AOCP a partir do dia 15 de janeiro.

No dia do exame, todos os candidatos devem comparecer ao local de provas com 30 minutos de antecedência portanto um documento de identificação com foto, roupa apropriada para prática de atividades físicas, atestado médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 15 dias, atestando que o candidato está apto a realizar a prova de aptidão física ou realizar exercícios.

Confira aqui o edital de convocação para a Prova de Aptidão Física.

Cargos e vagas

O processo seletivo que está em andamento tem como objetivo selecionar 343 servidores em caráter temporário e teve mais de 7 mil inscrições registradas. Do total de vagas, 316 são para homens e 27 para mulheres. Para participar, todos os candidatos precisam ter o ensino médio completo. As contratações decorrentes da seleção terão prazo de 12 meses, podendo ainda haver prorrogação pelo mesmo período e o salário oferecido é de R$ 2.304,00 por regime de plantão, em escala de 24x48h ou a critério da necessidade do serviço.

As vagas são para as Unidades Prisionais e delegacias dos seguintes municípios: Ananindeua, Belém, Marituba, Santa Izabel, Castanhal, Salinópolis, Tomé-Açu, Soure, Abaetetuba, Cametá, Capanema, Bragança, Breves, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Tucuruí, Santarém, Almeirim, Porto de Moz, Chaves, Juruti, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Uruará, Novo Progresso.

Confira o edital do concurso da SUSIPE-PA 2019.

Por: Luana CiecelskiAtualizado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...