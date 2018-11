Susipe divulga fotos dos foragidos do PEM I

A Superintendência pede que quem tiver informações sobre os detentos faça uma denúncia anônima pelo 181

(Foto: Divulgação/Susipe) – A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) concluiu nesta quinta-feira (1) a recontagem e identificação de detentos no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), localizado no Complexo Penitenciário de Marituba. Ao todo, 18 presos fugiram após a tentativa de resgate ocorrida às 22h da última terça-feira (30), quando um grupo externo de criminosos armados usaram explosivos para invadir a unidade prisional.

A Susipe divulgou as fotos dos fugitivos. Ao todos, 149 detentos fugiram nos últimos dez dias, após ações registradas no PEM I (Marituba) e também no Centro de Recuperação Penitenciário Pará I (CRRP I), no complexo de Americano, de Santa Isabel, no dia 21 e 22 de outubro.

Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181, ou pelo WhatsApp da Susipe no (91) 98814-1218. O sigilo é garantido.

Por: Redação Integrada ORM 1 de Novembro de 2018 às 16:03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...