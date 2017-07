Susipe divulga fotos dos foragidos do PEM I

A Superintendência pede que quem tiver informações sobre os detentos faça uma denúncia anônima pelo 181

Foto: Susipe -A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) divulgou as fotos dos 26 presos que fugiram no último domingo (30), do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), três pessoas que estavam fora da unidade explodiram uma bomba e abriram um grande buraco no muro.

Uma varredura e recontagem dos presos foi realizada na unidade prisional, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Segundo a Susipe, até o momento nenhum dos detentos foi capturado.

Quem tiver informações sobre os foragidos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181, ou pelo WhatsApp da Susipe no: (91) 98814-1218.

Confira as fotos dos outros foragidos do PEM I



Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...