Susipe divulga os 22 mortos na penitenciária de Santa Izabel

(Foto Divulgação)- A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou nesta quinta-feira (12) que aumentou para 22 o número de mortos após tentativa frustrada de resgate de presos em uma das nove casas penais, no CRPP III, na noite da última terça-feira (10). Um detento que estava internado na UPA de Castanhal morreu na noite de quarta (11).

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que reforçou a segurança no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém.

Além dos mortos, treze presos e quatro agentes penitenciários ficaram feridos. A Susipe informou que outros três presos continuam internados com quadro de saúde estável. De acordo com boletim médico divulgado ontem, quatro agentes penitenciários continuam sob cuidados médicos e o estado de saúde deles é estável.

REPERCUSSÃO

O caso ocorreu um dia após uma série de 12 assassinatos na Grande Belém. A Segup afirmou não haver relação entre os dois episódios. Mas a tentativa de fuga repercutiu no Congresso Nacional, em Brasília (DF) e, hoje, por meio de nota, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ofereceu a Força Nacional ao Governo do Pará.

O Secretário Adjunto de Gestão Operacional da Segup, André Cunha, afirmou durante entrevista ao “Bom Dia Pará” de ontem que o governo tem condições de controlar e investigar o ataque a um presídio, sem a intervenção de tropas federais. A declaração foi após o posicionamento do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. “Essa nota foi encaminhada ao governador, cabe a ele se pronunciar. Do ponto de vista da segurança pública, o principal papel que a união pode e deve fazer não é necessariamente oferecer tropas e sim pensar o mais rápido possível na modificação do modelo de financiamento da segurança pública para o Brasil”, afirmou Cunha.

RECUSA

O governador do Pará, Simão Jatene, recusou ontem a oferta do Ministro da Segurança, Raul Jungmann, de enviar a Força Nacional ao Estado após onda de violência ocorrida esta semana na Grande Belém: uma série de assassinatos fez 12 vítimas; 22 pessoas morreram em tentativa de fuga em massa do presídio de Santa Izabel; e bandidos armados atacaram um trailer da Polícia Militar, atingindo uma agente.

A Susipe disse também que a recontagem de detentos no CRPP III ainda não foi finalizada. “Até o momento, nenhuma fuga foi confirmada”.

Segue a relação oficial da lista dos mortos:

Agente Penitenciário

1. Guardiano Santana;

Presos CRPP III

2. Alax Roberto de Jesus Brito (identificado);

3. Alexandro Souza de Oliveira (identificado);

4. Bruno Marcos de Oliveira (identificado);

5. Elson Lima Moraes (identificado);

6. Fagner Diego Gomes dos Santos (identificado);

7. Felipe Correa Mendes (identificado);

8. Guido Barbosa Gaspar (identificado);

9. José Wagner dos Reis Raposo (identificado);

10. Leandro Soares da Silva (identificado);

11. Nelielson Loureiro Brabo (identificado);

12. Nicodemos Cardoso dos Santos (identificado);

13. Pedro Paulo Batista Martins (identificado);

14. Rui Ferreira Pantoja (identificado);

15. Tiago do Vale Monteiro (identificado);

16. Marcelo Rodrigues (identificado);

17. Edielson Almeida Galibi (identificado);

Presos CPASI (apoio externo)

18. Carlos Henrique Costa Cardoso (identificado);

19. Manoel Arlen da Silva Martins (identificado);

20. Renan Pantoja Barros (identificado);

21. Rogério Chavier Pantoja (identificado);

22. N. A. C. B. (falta reconhecimento familiar).

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...