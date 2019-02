Susipe divulga resultado definitivo da prova de aptidão física de concurso

Prova de títulos também tem convocação iniciada (Foto: Divulgação/Susipe-PA)

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) divulgou, através do Diário Oficial, na edição desta quarta-feira (20), o resultado definitivo da prova de aptidão física do Concurso Público destinado ao provimento de cargos de níveis médio e superior.

O interessado poderá consultar a resposta do recurso contra o resultado através do site da organizadora AOCP . As respostas ficarão disponível por dez dias, a contar desta publicação.

Também foi realizada a convocação dos candidatos para a prova de títulos que vai ocorrer das 14h de hoje às 23h do dia 26, observado o horário oficial de Brasília.

O candidato deverá preencher o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no site da organizadora do certame.

