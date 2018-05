Susipe divulga resultados preliminares de concursos públicos

Foram publicados nesta terça-feira (15) os resultados preliminares de dois concursos públicos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe). Foram divulgadas as notas das provas discursivas aplicadas nos concursos C-199, para agente prisional, e C-204, para cargos de níveis médio e superior.

As relações estão publicadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, na página 23.

O candidato poderá consultar individualmente sua nota através na internet, por até 60 dias. Os candidatos que se sentirem prejudicados poderão interpor recurso de revisão de nota no mesmo site até a quinta-feira (17).

Os órgãos também convocam candidatos relacionados para a fase de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, que será aplicada nas cidades relacionadas em edital, entre os dias 27 e 30 de maio.

A primeira etapa da avaliação será aplicada a todos os candidatos no dia 27 deste mês. A segunda parte ocorrerá entre 28 e 30, em horários e locais a serem divulgados na internet.

(DOL)

