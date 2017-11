Susipe e Receita inscrevem até sexta para 73 vagas no Pará

Seguem até esta sexta-feira (17) as inscrições para os processos seletivos da Susipe, para cargos de nível técnico ou superior, e da Receita Federal, para o cargo de Peritos Autônomos. As seleções oferecem, ao todo, 73 vagas no Pará.

SUSIPE

As vagas do processo seletivo simplificado realizado pela Susipe serão temporárias, com remuneração de até R$ 3.636,72. Não será cobrada taxa de inscrição.

Interessados deverão se inscrever no período até a próxima sexta, exclusivamente no site da Susipe ou por meio do email crhpss@webmail.susipe.pa.gov.br.

Confira o extrato do edital na pág. 46 do Diário Oficial do dia 9 de novembro

As vagas compreendem os cargos de médico com especialização em medicina do trabalho (1), médico (8), motorista (2), enfermeiro (2), técnico em enfermagem (3) e psicólogo (3), para lotação nos municípios de Belém, Santa Izabel, Tucuruí, Breves, Santarém, Marabá, Tomé Açu, Paragominas, Itaituba e Redenção.

RECEITA FEDERAL

O processo seletivo realizado pela Receita Federal oferece 54 vagas para técnicos de nível superior para credenciamento de Peritos Autônomos.

Clique aqui e saiba mais sobre o processo seletivo para Alfândega em Belém

Os interessados poderão se inscrever pessoalmente ou por meio de procurador, desde que munido de instrumento de procuração pública ou privada, através do formulário próprio que consta no anexo I do edital. É necessário que o formulário seja preenchido em duas vias e apresentadas no Protocolo da ALF/BEL, localizado na avenida Senador Lemos, 791, Edifício Síntese Plaza, até esta sexta-feira (17), das 9h às 11h30 ou das 14h às 16h30. O resultado preliminar será divulgado no dia 5 de dezembro, por meio de relação publicada no quadro de avisos no mesmo endereço.

O critério de avaliação dos candidatos será considerando o tempo de atuação como perito credenciado por uma das unidades participantes, além do tempo de experiência como empregado ou autônomo na área específica e a participação em cursos relacionados diretamente com a área de atuação.

