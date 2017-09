Susipe instala bloqueadores de celular em seis presídios do Pará

Segundo o órgão, a medida é uma ação para prevenir e combater a criminalidade e a violência. Houve, no entanto, segundo a Susipe, uma alteração entre os presos em dois presídios de Marituba nesta quarta-feira (20).

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) instalou bloqueadores de celular em seis presídios dos Complexos Penitenciários de Marituba e Santa Izabel, municípios da Região Metropolitana de Belém. Segundo informações do órgão divulgadas nesta quarta-feira (20), a medida é uma ação do governo do Estado do Pará para prevenir e combater a criminalidade e a violência.

A Susipe diz ainda que montou uma ação conjunta com vários órgãos para monitorar 24 horas os 46 presídios do Estado durante a fase inicial de testes dos equipamentos. A ação seria para evitar qualquer ocorrência.

Houve, no entanto, segundo a Susipe, uma alteração entre os presos nos presídios I e II do Complexo Penitenciário de Marituba, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo a assessoria da Susipe, a situação já foi controlada e a segurança reforçada na área.

Fugas

A Susipe divulgou na manhã desta terça-feira (19) que 13 detentos participaram da fuga do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba, na madrugada de segunda-feira (18). Até um momento apenas um detento foi recapturado. Ele foi pego no momento que tentava fugir da unidade prisional.

Também nesta terça-feira dois agentes prisionais foram mantidos reféns por detentos no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRRT), sudeste do Pará. Segundo a Susipe, a rebelião começou por volta de 12h.

