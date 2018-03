SUSIPE – PA divulga novo Processo Seletivo-Novo Progresso e outras cidades serão beneficiadas pelas contratações.

A partir do dia 13 de março de 2018 serão recebidas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Superintendência do Sistema Prisional Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE – PA).

O objetivo é realizar a contratação temporária de Agentes Prisionais, que deverão ser lotados em unidades prisionais e delegacias nas cidades de Marituba; Santa Izabel; Abaetetuba; Altamira; Bragança; Breves; Itaituba; Paragominas; Porto de Moz; Salinópolis; Tomé-Açu; Tucuruí; Cachoeira do Arari; Canaã dos Carajás; Chaves; Conceição do Araguaia; Novo Progresso; Oeiras do Pará; Oriximiná; Ourilândia do Norte; São Félix do Xingu; São Geraldo do Araguaia; Uruará e Viseu, e farão jus à remuneração no valor de R$ 2.304,00 mensais.

As inscrições serão recebidas até o dia 16 de março de 2018 por meio do endereço eletrônico processoseletivo.susipe.pa.gov.br. Para mais informações basta consultar o extrato do edital disponível em nosso site.