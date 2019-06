Susipe publica resultado final e homologação no Diário Oficial do Estado.

29 agentes prisionais são aprovados no concurso da Susipe para região do Baixo Amazonas — Foto: Divulgação/Susipe

29 agentes prisionais são aprovados no concurso da Susipe para região do Baixo Amazonas

Resultado final e homologação foram publicados nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial do Estado.

Foram publicados no Diário Oficial do Estado os 29 aprovados para o cargo de agente prisional com atuação no Baixo Amazonas. A publicação ocorreu nesta quarta-feira (26).

O concurso é referente ao edital n°44/2019 – Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) e Secretaria de Estado de Administração (Sead), mediante as condições estabelecidas no edital n° 001/2017, de 15 de dezembro de 2017.

Confira o resultado final do concurso da Susipe

No estado, o total de nomeação é de 486, sendo 157 homens e 28 mulheres que atuarão em unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém. Na região Guamá foram aprovados 224 homens e 10 mulheres. Para região Carajás foram homologados 16 homens e 4 mulheres. Foram designados ainda 16 homens e 2 mulheres para a região Xingu. Além de 25 homens e quatro mulheres que vão atuar na região do Baixo Amazonas.

O concurso exigiu o alinhamento de novos fluxos administrativos e pedagógicos da Susipe. O curso de formação durou 75 cinco dias, com 8h de atividades diárias. Foram formadas 14 turmas e ministradas 16 disciplinas, de Fundamentos Políticos, Jurídicos a Armamento e Tiro.

Essa é a primeira turma de agentes prisionais formada no padrão do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o que elevará a qualidade da gestão penitenciária no Pará, aumentando a segurança da sociedade, garantiu a Susipe.

