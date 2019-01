Susipe realiza Processo Seletivo Simplificado para preencher 343 vagas de Agente Prisional

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará vai realizar Processo Seletivo Simplificado – PSS n.º 001/PSS/SUSIPE, visando selecionar candidatos para preenchimento de 343 vagas e formação de cadastro de reserva, na Função de Agente Prisional, em caráter temporário. A remuneração é de R$ 2.304,00.

Os contratados irão atuar em regime de plantão, escala 24hx48h ou a critério da necessidade de serviço nas Unidades Prisionais e delegacias dos seguintes municípios: Ananindeua, Belém, Marituba, Santa Izabel, Castanhal, Salinópolis, Tomé-Açu, Soure, Abaetetuba, Cametá, Capanema, Bragança, Breves, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Tucuruí, Santarém, Almeirim, Porto de Moz, Chaves, Juruti, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Santana do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Uruará e Novo Progresso.

Segundo o extrato do edital, as inscrições podem ser efetuadas de forma gratuita, no período de 4 a 7 de janeiro de 2019, no site da Susipe: http://processoseletivo.susipe.pa.gov.br/. Após confirmada a inscrição, não poderá ser corrigido e nem inserido novos dados.

O processo seletivo compreenderá a fase de inscrição, de análise curricular e de pesquisa social. Todas são de caráter eliminatório.

O processo seletivo terá a validade de 12 meses, a contar da publicação da homologação do resultado final no link http://processoseletivo.susipe.pa.gov.br/, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da entidade.

