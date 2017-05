Susipe vai contratar 15 agentes prisionais no Pará

A inscrição é gratuita e deve ser realizada somente pela internet

www.processoseletivo.susipe.pa.gov.brA Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) abre inscrições hoje para um processo seletivo com o objetivo de contratar 15 agentes prisionais para prestar serviços na Unidade Policial do município de Tailândia. As vagas são para o sexo masculino, sendo que os selecionados deverão trabalhar em regime de plantão, em escala 24hx48h, fazendo jus à remuneração de R$ 2.304,00. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os concorrentes serão avaliados por meio de Análise Curricular, Pesquisa Social e Treinamento Básico. A inscrição deve ser realizada no site www.processoseletivo.susipe.pa.gov.br, até o próximo sábado, 20.

A validade desse processo seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogada uma única vez e por igual período, sendo que o contrato possui validade de um ano, prorrogável por igual período. Mais informações encontram-se disponíveis no edital.

O processo seletivo compreenderá as seguintes fases quatro fases. A primeira Fase é a inscrição, de caráter eliminatório e classificatório; segunda fase: Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; terceira fase: Pesquisa Social, de caráter eliminatório, realizada durante todo o período de duração do PSS; e quarta fase: Treinamento Básico, de caráter eliminatório e classificatório.

Fonte: ORMNews.

