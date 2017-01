Suspeita de furto de vacina da febre amarela foge de casa no ES

A mãe, que já é idosa, confessou o furto, mas alegou que agiu sozinha. Já a funcionária foi até a própria casa com a polícia para ver se as outras 11 ampolas da vacina seriam localizadas. Na residência, ela entrou no banheiro e conseguiu fugir da polícia.

O investigador Jairo explicou que mãe e filha estavam na delegacia e prestaram depoimento. A funcionária, inicialmente, alegou que não conhecia a mulher que entrou na sala e que a teria confundido com a pessoa que iria aplicar as vacinas, mas o delegado André Landeira desconfiou da história. Depois, a mãe dela também acabou presa.

You May Also Like