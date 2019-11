Suspeita de integrar quadrilha de tráfico de drogas é presa em Igarapé-Miri, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, a suspeita tinha a função de tesoureira em um quadrilha e era responsável por fazer arrecadação de dinheiro na cidade. Na casa em que ela estava foram apreendidas as drogas maconha e óxi, além de R$30 mil em dinheiro.

Suspeita de tráfico de drogas foi presa em flagrante nesta quarta-feira (6) em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. A prisão, deflagrada pela Polícia Civil, ocorreu durante operação para cumprir mandados de busca e apreensão.

You May Also Like